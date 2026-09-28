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štrajk u zagrebu

Dvadeset kamiona Čistoće izlazi na teren

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N1 Info
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28. ruj. 2026. 06:50
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Marko Seper/PIXSELL

ZET-ovi tramvaji i autobusi jutros, zbog štrajka, nisu izašli iz spremišta.

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Rad su obustavili i zaposlenici Čistoće, koji su se okupili ispred sjedišta podružnice, gdje je izvješen natpis ‘Štrajk’, prenosi Jutarnji.

Čistoća će ipak odraditi dio poslova. Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je da će na teren izaći 20 kamiona.

‘Da, radi se o nužnom odvozu smeća, ići će ispred bolnica, staračkih domova, vrtića, škola... Želimo se odgovorno ponašati dok se ovo sve ne završi.’

Vozači Čistoće u noćnoj smjeni odradili su posao prema planu, potvrdio je Hodžić. Dodao je da će svakome tko želi raditi to biti omogućeno.

Teme
odvoz smeća radnici sindikat čistoća štrajk štrajk u zagrebu

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