štrajk u zagrebu
Dvadeset kamiona Čistoće izlazi na teren
ZET-ovi tramvaji i autobusi jutros, zbog štrajka, nisu izašli iz spremišta.
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Rad su obustavili i zaposlenici Čistoće, koji su se okupili ispred sjedišta podružnice, gdje je izvješen natpis ‘Štrajk’, prenosi Jutarnji.
Čistoća će ipak odraditi dio poslova. Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić rekao je da će na teren izaći 20 kamiona.
‘Da, radi se o nužnom odvozu smeća, ići će ispred bolnica, staračkih domova, vrtića, škola... Želimo se odgovorno ponašati dok se ovo sve ne završi.’
Vozači Čistoće u noćnoj smjeni odradili su posao prema planu, potvrdio je Hodžić. Dodao je da će svakome tko želi raditi to biti omogućeno.
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