štrajk u zagrebu
Sindikalist: Danas nema naplate parkinga u Zagrebu, radnici neće izaći na teren
Štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počeo je u ponedjeljak u 3.30 sati. Tramvaji i autobusi ne prometuju.
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Predsjednik Sindikata komunalnih radnika i vozača Čistoće Mumin Hodžić potvrdio je da djelatnici zaduženi za naplatu parkiranja danas neće izaći na teren. Neće voziti ni "scan-a-car" vozila, dok će pauci intervenirati samo u izvanrednim situacijama.
"Ne, danas se parkiranje u Zagrebu neće naplaćivati", potvrdio je rano ujutro Mumin Hodžić.
Njegova izjava dolazi nakon što je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dan ranije upozorio građane da parkiranje službeno nije proglašeno besplatnim te da je "bolje ne riskirati".
No prema Hodžićevim riječima, zaposlenici Holdinga koji obavljaju kontrolu i naplatu parkiranja danas neće raditi taj posao, prenosi Jutarnji list.
Grad Zagreb, pak, objavio je da su u Zagrebparkingu raspoloživa scan-a-car vozila vrše kontrolu naplate parkiranja, a na poslu su i sva pauk vozila. U normalnom radu su i sve javne garaže.
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