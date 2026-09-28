ZAGREB U BLOKADI
ANKETA / Podržavate li štrajk radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga?
Štrajk u Zagrebačkom električnom tramvaju (ZET) i Čistoći krenuo je u 3:30 sati kako je najavljeno.
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Vozači dolaze na svoja radna mjesta i izjašnjavaju se žele li voziti. Tko želi voziti omogućeno mu je, a tko kaže da je u štrajku mora se prijaviti da je došao na posao i treba biti u krugu ili kod vozila, pojasnio je Hini predsjednik Sindikata vozača i prometnog osoblja ZET-a Vladimir Jozić.
U anketi ispod otkrijte nam podržavate li štrajk radnika u ZET-u i Zagrebačkom holdingu.
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