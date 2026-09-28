Šef ZET-ovog sindikata: "Tomašević je postao uzrok problema"

"Umanjili smo zahtjeve prema ZET-u. Spustili smo osnovicu s 15 na 13 posto, (tražimo) razgovor o stalnom dodatku i datumu primjene, (Tražimo) razgovor o naknadi za troškove prijevoza u visini od 100 posto, ovisno o izboru radnika te dodatak za vjernost radnika sa 0,20 na 0,15. Tražimo razgovor o kolektivnom ugovoru koji će se potpisati na dvije ili tri godine i indeksaciju plaća na način kako to Grad Zagreb već isplaćuje", rekao je Jović. To su naši općepoznati prijedlozi koje smo već iznijeli prije 3 mjeseca, podsjetio je i dodao kako se iz zapisnika vidi da su smanjivali prijedloge. Kada imate drugu stranu koja dolazi s praznim papirom, sasluša i kaže da im je sve to neprihvatljivo mi nemamo više mogućnosti, istaknuo je.