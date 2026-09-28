traje štrajk
Šef ZET-ovog sindikata: "Tomašević je postao uzrok problema"
Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražen Jović izjavio je u ponedjeljak ujutro novinarima ispred ZET.ovog spremišta Remiza da su umanjili zahtjeve prema ZET-u i poručio kako su spremni razgovarati, ali u dobroj vjeri.
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Podsjetio je kako već 120 dana pokušavaju pronaći kompromis i traže da se saslušaju sindikalni prijedlozi i vidi što je problem ustvrdivši kako je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević umjesto rješenja postao uzrok problema. Na konferencijama za medije pojavljuju se podaci koji apsolutno nisu točni, tvrdi Jović. Također je rekao kako je predsjednik Uprave Zagrebačkog Ivan Novaković izjavio da ne zna tko su članovi štrajkačkog odbora i s kime bi trebao pregovarati. Objavili smo dokumentaciju i vidi se da je riječ obmani prema građanima, ocijenio je Jović.
"Umanjili smo zahtjeve prema ZET-u. Spustili smo osnovicu s 15 na 13 posto, (tražimo) razgovor o stalnom dodatku i datumu primjene, (Tražimo) razgovor o naknadi za troškove prijevoza u visini od 100 posto, ovisno o izboru radnika te dodatak za vjernost radnika sa 0,20 na 0,15. Tražimo razgovor o kolektivnom ugovoru koji će se potpisati na dvije ili tri godine i indeksaciju plaća na način kako to Grad Zagreb već isplaćuje", rekao je Jović. To su naši općepoznati prijedlozi koje smo već iznijeli prije 3 mjeseca, podsjetio je i dodao kako se iz zapisnika vidi da su smanjivali prijedloge. Kada imate drugu stranu koja dolazi s praznim papirom, sasluša i kaže da im je sve to neprihvatljivo mi nemamo više mogućnosti, istaknuo je.
Napomenuo je kako se 78 posto radnika ZET-a i 74 posto radnika Holdinga izjasnilo da podržavaju štrajk. Pozivali smo predstavnike uprava i pregovaračkog odbora da krenemo u ozbiljne razgovore i prijedloge rješavanja problema. "Mi ćemo morati sjesti za stol, bilo danas ili sutra, kada god, ali pregovori moraju biti u dobroj vjeri", poručio je Jović.
Predsjednik Sindikata autobusnog i tramvajskog prometa ZET-a Goran Vučemilović podsjetio je da su 3 puta korigirali sindikalne prijedloge ustvrdivši da su na to na kraju dobili prazan papir. Jedini koji postavlja ultimatume je gradonačelnik Tomislav Tomašević, ustvrdio je i dodao kako su sindikati bili otvoreni za suradnju, no gradonačelnik ni jednom nije pokazao interes da surađuje. Ponovno je pozvao na razgovor kako bi riješili problem.
U ZET-u i Zagrebačkom holdingu započeo je štrajk u ponedjeljak u 3:30 sati kojim sindikati traže povećanje plaća i materijalnih prava u novom kolektivnom ugovoru nakon neuspješnih pregovora, postupka mirenja i naknadnih sastanaka.
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