OČEKUJE DOGOVOR S VLADOM
Penava kaže da osjeća „bilo naroda”: Evo za što traži milijune eura
Potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava govorio je u Novom danu kod Nine Kljenak o ovogodišnjoj Koloni sjećanja u Vukovaru, financiranju centra u Maclju te izdvajanju sredstava za snimanje filma o Blagi Zadri.
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