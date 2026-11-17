Ističe da je Medicinski fakultet svoju odluku temeljio na prethodnom izvanrednom otkazu koji je Ingrid Belac-Lovasić dobila u KBC-u Rijeka, da je smatrao kako prestankom zaposlenja u bolnici više ne ispunjava uvjet za obavljanje nastavnih poslova na Katedri za onkologiju i radioterapiju te joj je istodobno ponudio radno mjesto izvanredne profesorice na Zavodu za anatomiju.