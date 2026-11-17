nepravomoćna presuda
Ingrid Belac Lovasić dobila još jedan spor: Sud osporio odluku riječkog Medicinskog fakulteta
Općinski sud u Rijeci presudio je da je odluka Medicinskog fakulteta o otkazu Ingrid Belac-Lovasić na Katedri za onkologiju i radioterapiju, uz istodobnu ponudu radnog mjesta izvanredne profesorice na Zavodu za anatomiju, nedopuštena te je naložio da ju se vrati na Katedru za onkologiju i radioterapiju.
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Ingrid Belac-Lovasić u utorak je priopćila da je Općinski sud u Rijeci presudom od 16. studenoga utvrdio nedopuštenom odluku fakulteta o redovitom otkazu ugovora o radu i naložio njezino vraćanje, navodeći da je riječ je o prvostupanjskoj presudi protiv koje je dopuštena žalba.
Ističe da je Medicinski fakultet svoju odluku temeljio na prethodnom izvanrednom otkazu koji je Ingrid Belac-Lovasić dobila u KBC-u Rijeka, da je smatrao kako prestankom zaposlenja u bolnici više ne ispunjava uvjet za obavljanje nastavnih poslova na Katedri za onkologiju i radioterapiju te joj je istodobno ponudio radno mjesto izvanredne profesorice na Zavodu za anatomiju.
Naglašava da je sud jasno razdvojio dva radna odnosa te da su, iako su klinički i nastavni rad funkcionalno povezani, ugovori s bolnicom i fakultetom zasebni i da otkaz kod jednoga poslodavca ne dokazuje postojanje zakonskog razloga za osobno uvjetovani otkaz kod drugoga.
Navodi kako sud ističe da fakultet nije dokazao trajnu zapreku na strani Ingrid Belac-Lovasić koja bi opravdavala takav otkaz, da nije utvrđen gubitak njezine stručne kvalifikacije, znanstveno-nastavnog izbora ili druge trajne osobne sposobnost te da ponuda drugoga radnog mjesta ne može nadomjestiti nedostatak opravdanog razloga za otkaz postojećeg ugovora.
Ingrid Belac-Lovasić podsjeća da je Županijski sud u Bjelovaru presudom od 23. travnja potvrdio prvostupanjsku presudu kojom je utvrđen nedopuštenim izvanredni otkaz riječkog KBC-a od 4. kolovoza 2022. te je bolnici naloženo njezino vraćanje na posao, što je i provedeno. Dodaje da je taj otkaz bio temelj kasnije odluke Medicinskog fakulteta.
Bivša predstojnica Klinike za radioterapiju i onkologiju Ingrid Belac-Lovasić dobila je otkaz u riječkoj bolnici zbog, kako je tada navedeno, teških povreda iz radnog odnosa, neadekvatno skladištenih i skrivenih lijekova u podrumskim prostorijama te zbog umjetničkih slika, poklon paketa, boca alkoholnih pića i nakita pronađenog u skladišnim prostorima KBC-a.
Uz nju otkaz su dobile i Vlasta Predovan, tadašnja glavna sestra te medicinska sestra Dinka Milinković. Prema podacima iz Sindikata zdravstva Hrvatske, sud je nepravomoćnom presudom proglasio nezakonitim otkaz Vlasti Predovan, dok je odluka o nezakonitosti otkaza Dinki Milinković pravomoćna.
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