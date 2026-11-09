formiranje vlade u izraelu
Povjesničar Goldstein o Netanyahuu: "To je nešto što mu nitko u Izraelu ne može oprostiti”
Povjesničar Ivo Goldstein bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića povodom 88. obljetnice Kristalne noći, jednog od ključnih događaja u povijesti nacističkog progona Židova. Komentirao je i političke napetosti u Izraelu.
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