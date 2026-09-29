Posjet Francuskoj
Teolog Milas o papi Lavu, Europi i Crkvi: "Poruka iz Notre-Dame je fantastična"
Teolog Dalibor Milas bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o porukama pape Lava tijekom posjeta Francuskoj, njegovim potezima i simbolici.
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