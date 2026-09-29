slijetanje u more
VIDEO / Starship završio u plamenu: Pogledajte dramatičan kraj misije
SpaceX je prvi put lansirao svoj golemi Starship u orbitu te uspješno postavio dosad najnaprednije satelite Starlink, no let je prekinut ranije iz sigurnosnih razloga.
Svemirska letjelica ponovno je ušla u atmosferu iznad Tihog oceana i spustila se u more sjeverno od Havaja tri sata nakon polijetanja iz Teksasa. Tvrtka je planirala desetosatni let, tijekom kojeg je Starship trebao šest puta obići Zemlju, kako bi dokazala da je spreman za NASA-in lunarni program Artemis, piše AP.
Starship se prilikom slijetanja u more prevrnuo i zahvatio ga je plamen, čime je misija završila na dramatičan način.
Starship osnivača SpaceX-a Elona Muska zamalo nije stigao do orbite nakon što se jedan od njegovih motora prerano ugasio. No budući da su svi ostali sustavi dobro funkcionirali, a neispravni motor više nije bio potreban, kontrolori leta nakon nekoliko napetih minuta odlučili su nastaviti prema planu.
„Starship je u orbiti“, objavila je kontrola misije, što je popraćeno oduševljenjem.
Administrator NASA-e Jared Isaacman čestitao je SpaceX-u na dosezanju orbite i „upravljanju svakim korakom na siguran, odgovoran i posebno inspirativan način“.
Raketa nosila 26 najnaprednijih Muskovih satelita Starlink
Muskova najpoznatija raketa, najveća i najsnažnija ikad izgrađena, nosila je 26 najnovijih satelita Starlink, koji će se pridružiti skupini od 11.000 starijih modela koji već pružaju internetske usluge. Sateliti su jedan po jedan izlazili iz letjelice, što je izazvalo novo oduševljenje okupljenih zaposlenika SpaceX-a u lansirnom kompleksu Starbase.
Odluka o prijevremenom završetku leta donesena je nedugo nakon toga. SpaceX je nekoliko sati kasnije u internetskoj objavi priopćio da je odluka donesena „iz krajnjeg opreza“ zbog ranijih problema s motorom.
Bio je to 14. let Starshipa u punoj veličini s krajnjeg juga Teksasa u posljednje tri godine. Raniji probni letovi nisu išli dalje od Indijskog oceana, na drugoj strani svijeta, a često su završavali padom i eksplozijom nakon kratkog boravka u svemiru.
Ovaj put SpaceX je namjeravao obići Zemlju na visini od 275 kilometara, i to ne samo jednom, nego šest puta tijekom gotovo deset sati, nakon čega je bilo predviđeno slijetanje u Tihi ocean u blizini Čilea. Iako je Starship dosegnuo odgovarajuću orbitu i kretao se brzinom od oko 28.000 kilometara na sat, kontrolori leta odlučili su ne riskirati te su ga vratili nekoliko sati ranije, nakon samo nekoliko krugova oko Zemlje.
Ni raketni potisnik prvog stupnja nije se trebao vratiti na lansirno mjesto Starbase, nego je samo nekoliko minuta nakon jutarnjeg polijetanja pao u Meksički zaljev.
SpaceX želi biti siguran da sve funkcionira prije nego što Starship počne vraćati u Starbase. Ako bi se letjelica raspala iznad kopna i njezini dijelovi pali na ljude, „naša bi popularnost vrlo brzo pala“, rekao je Musk početkom ovog mjeseca na poslovnom summitu.
„Zato smo ovdje iznimno oprezni“, dodao je.
Ovisno o rezultatima analize prvog orbitalnog leta u ponedjeljak, sljedeći Starship mogao bi se vratiti na lansirnu rampu, gdje bi ga goleme mehaničke ruke uhvatile dok lebdi iznad tla. Ako takav manevar uspije, a Musk smatra da su izgledi za to podjednaki ili nešto bolji, SpaceX će istu letjelicu ponovno lansirati do kraja godine ili početkom sljedeće.
Raketa visoka 124 metra od samog je početka projektirana tako da bude u potpunosti višekratno upotrebljiva, što je ključno za smanjenje troškova lansiranja. SpaceX je u srpnju uspio izvući prethodni Starship iz Indijskog oceana. Inženjeri su na temelju detaljnog pregleda izvučene letjelice izmijenili toplinski štit Starshipa koji je sada lansiran. Prethodna letjelica trenutačno se tegli natrag prema Starbaseu.
SpaceX želi certificirati Starship za orbitalne letove
SpaceX intenzivno radi na certificiranju Starshipa za orbitalne letove, što je ključan korak prema putovanjima na Mjesec i Mars.
NASA-ina misija Artemis III mogla bi biti izvedena već sljedećeg ljeta, a uključivat će tri lansiranja i spajanje letjelica u Zemljinoj orbiti između kapsule Orion s astronautima i konkurentskih lunarnih modula. Blue Moon Jeffa Bezosa trebao bi biti lansiran prvi, nakon čega bi uslijedio Orion, koji bi mu se približio radi spajanja, a potom i Muskov Starship, koji bi se spojio s Orionom nakon što se Blue Moon odvoji.
Sljedeća misija, Artemis IV, planirana je najranije za 2028. godinu i trebala bi uključivati slijetanje astronauta na Mjesec u letjelici Blue Moon ili Starshipu, ovisno o tome koja od njih prva bude spremna. U kasnijim misijama na Mjesec naizmjenično bi se koristile letjelice dvojice milijardera.
Musk je Starship izvorno razvijao za Mars, s namjerom da lansira velik broj tih letjelica s prvim doseljenicima na Crveni planet. Zasad se, međutim, planira usredotočiti na Mjesec te koristiti Starship za masovno dopremanje satelita u orbitu, postupno zamjenjujući slabiju raketu Falcon 9 tijekom sljedećih nekoliko godina.
Drugo lansirno mjesto za Starship pri kraju je izgradnje u Svemirskom centru Kennedy na Floridi, dok je treće planirano u Louisiani.
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