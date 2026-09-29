Ovaj put SpaceX je namjeravao obići Zemlju na visini od 275 kilometara, i to ne samo jednom, nego šest puta tijekom gotovo deset sati, nakon čega je bilo predviđeno slijetanje u Tihi ocean u blizini Čilea. Iako je Starship dosegnuo odgovarajuću orbitu i kretao se brzinom od oko 28.000 kilometara na sat, kontrolori leta odlučili su ne riskirati te su ga vratili nekoliko sati ranije, nakon samo nekoliko krugova oko Zemlje.