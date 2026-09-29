ZAHTJEV RODITELJA
Teško bolesno dijete eutanazirano sa samo godinu dana: "Ovo se nikad prije nije dogodilo"
U Nizozemskoj je prošle godine eutanazirano teško bolesno dijete u dobi od godinu dana, što je prvi takav slučaj otkako je ta mogućnost uvedena za teško bolesnu djecu u dobi od jedne do 12 godina.
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Prvo dijete s neizlječivom bolešću kojem je u Nizozemskoj život okončan eutanazijom nakon proširenja zakona bilo je staro godinu dana, objavila je nizozemska vlada.
Nizozemske vlasti u lipnju su potvrdile da je prošle godine jedno dijete umrlo nakon eutanazije, no tada nisu objavile njegove godine ni pojedinosti o bolesti od koje je bolovalo, piše Euronews.
U službenom izvješću objavljenom ranije ovog mjeseca navodi se da je dijete rođeno prije vremena, nakon čega je dobilo sepsu. Već s četiri mjeseca dijagnosticirano mu je "opsežno oštećenje mozga".
"Tijekom kratkog života djeteta nije bilo nikakvog razvoja ni poboljšanja"
Djetetu je također dijagnosticiran težak oblik cerebralne paralize, a kasnije i težak oblik epilepsije.
"Dijete je imalo problema s izbacivanjem sekreta, što znači da je bilo teško osloboditi pluća i dišne putove od sluzi te je iskašljati. Osim nedostatka zraka, to dovodi do znatno većeg rizika od respiratornih infekcija", navodi se u izvješću.
"Tijekom kratkog života djeteta nije bilo nikakvog razvoja ni poboljšanja." Kada je postalo jasno da nema izgleda za poboljšanje, roditelji su od liječnika zatražili "da okonča život djeteta", navodi se u izvješću.
U Nizozemskoj legalizirana eutanazija za teško bolesnu djecu
Nizozemska je 2024. godine legalizirala eutanaziju za teško bolesnu djecu u dobi od jedne do 12 godina.
Ranije ovog tjedna nizozemski mediji objavili su da je državno odvjetništvo odlučilo da protiv liječnika neće biti pokrenut kazneni postupak. Odluka je donesena nakon što je povjerenstvo ranije ovog mjeseca zaključilo da je liječnik postupio s potrebnom pažnjom.
"Kao liječnik, nalazite se u iznimno ranjivom položaju jer se ovo nikada prije nije dogodilo. I dalje imam osjećaj kao da mi gotovo godinu dana nad glavom visi Damoklov mač", rekao je liječnik.
Nizozemska je 2002. postala prva zemlja na svijetu koja je legalizirala eutanaziju pod strogo propisanim uvjetima.
Svi slučajevi moraju biti prijavljeni povjerenstvima koja ih naknadno medicinski i pravno razmatraju.
Prema podacima Regionalnih povjerenstava za reviziju eutanazije, u Nizozemskoj je prošle godine prijavljeno 10.341 smrtnih slučajeva nakon potpomognutog samoubojstva ili eutanazije, što je 3,8 posto više nego 2024. godine.
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