Nakon 18 dana ugašen veliki požar na Braču: Još se ne zna kako je izbio

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Požar na Braču, koji je prije 18 dana buknuo između Ložišća i Bobovišća te je izgorjelo oko 5.000 hektara borove šume, niskog raslinja i trave, službeno je proglašen ugašenim, no još uvijek se ne zna kako je do njega došlo.

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U splitskoj se policiji doznaje kako još uvijek traje očevid na požarištu nakon kojega bi se trebalo doznati kako je poža izbio.

Vatra je buknula 10. rujna navečer, a vatra se zbog jakog vjetra i nepristupačnog terena proširila prema uvalama Duboka, Lučice, Osibova i prema mjestu Milna.

Tijekom intervencije su spašeni stambeni objekti, dok je kod Milne obavljena evakuacija oko 700 ljudi morskim putem, te su dvije osobe zadobile lakše tjelesne ozljede.

Zbog velike vatre bio je prekinut i promet na lokalnim cestama, a s vatrom su se danima borile stotine vatrogasaca iz cijele zemlje. Na terenu su im velika pomoć bile i zračne snage koje su, osim tog požara, te dane gasile i druge požare po Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Gašenje požara na Braču gasiteljima je otežavala bura koja je puhala i iako su vatrogasci u par navrata uspjeli stabilizirati stanje na požarištu vatra se ponovno aktivirala. Požar je lokaliziran prije deset dana.