"jezičac na vagi"
Opet kruži stara priča o kontroverznom zahtjevu iz 2015.: Evo što je sindikat ZET-a tražio od uprave
Štrajk sindikata ZET-a i Zagrebačkog holdinga traje drugi dan, a u središtu spora s Gradom Zagrebom i upravama su plaće, materijalna prava radnika i novi kolektivni ugovori. I dok traje aktualni spor oko plaća, na društvenim se mrežama ponovno pojavila informacija o navodnom dogovoru prema kojem bi djeca i supružnici zaposlenika ZET-a imali prednost pri zapošljavanju.
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Riječ je o događaju iz 2015. godine. Kako piše Novi list, Sindikat vozača i prometnih radnika ZET-a tada je objavio da je s tadašnjom upravom podružnice dogovorio da pri zapošljavanju prednost imaju djeca ili supružnici njihovih radnika.
Informacija je objavljena u tadašnjem Vozačkom glasniku, glasilu sindikata. Objava je izazvala oštru reakciju tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića, koji je takav dogovor nazvao protuustavnim i protuzakonitim, uz poruku da svi kandidati moraju imati jednaku mogućnost natjecanja za radno mjesto, piše Index.
Tadašnji predsjednik sindikata Anto Jelić naknadno je pojasnio da se, kako je tvrdio, nije tražilo automatsko zapošljavanje članova obitelji zaposlenika. Prednost bi, dodao je, dolazila u obzir samo u situaciji kada su kandidati potpuno izjednačeni po kriterijima. Sindikat je takav zahtjev opisivao kao svojevrsni "jezičac na vagi" u korist člana obitelji zaposlenika.
Na slučaj je reagirala i tadašnja uprava ZET-a. Poručili su da se zapošljavanje provodi prema unaprijed definiranim kriterijima te da se na natječaje mogu javiti svi kandidati koji ispunjavaju uvjete za određeno radno mjesto. Objavu sindikata o navodnom dogovoru o prioritetima pri zapošljavanju uprava ZET-a tada je ocijenila neutemeljenom i nespretnom interpretacijom kojom se, kako su tvrdili, promovirala sindikalna organizacija.
Podsjetimo, Sindikati ZET-a traže povećanje osnovice za 13 posto, dok sindikati Zagrebačkog holdinga traže rast od 12 posto, uz promjene koeficijenata, veća materijalna prava i sklapanje novih kolektivnih ugovora na dulje razdoblje. S druge strane, Grad i uprave nude povećanje osnovice od 4,5 posto od rujna. Dodatno povećanje predviđeno je od 1. siječnja 2027., kroz automatsko usklađivanje plaća s inflacijom.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da bi se, zajedno s povećanjem od 4,5 posto koje je provedeno početkom ove godine, plaće u godinu dana ukupno povećale za oko 14 posto. Prema njegovim riječima, plaće radnika ZET-a u posljednje su tri godine porasle za 60 posto, dok su primanja radnika Čistoće povećana za 85 posto.
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