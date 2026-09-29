Opet kruži stara priča o kontroverznom zahtjevu iz 2015.: Evo što je sindikat ZET-a tražio od uprave

Na slučaj je reagirala i tadašnja uprava ZET-a. Poručili su da se zapošljavanje provodi prema unaprijed definiranim kriterijima te da se na natječaje mogu javiti svi kandidati koji ispunjavaju uvjete za određeno radno mjesto. Objavu sindikata o navodnom dogovoru o prioritetima pri zapošljavanju uprava ZET-a tada je ocijenila neutemeljenom i nespretnom interpretacijom kojom se, kako su tvrdili, promovirala sindikalna organizacija.