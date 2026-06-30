zastupnica Možemo!
Raukar o Milanoviću i Plenkoviću: U svijet se šalje poruka da nismo ozbiljna država
Gošća našeg Borne Šmera u Novom danu bila je Urša Raukar-Gamulin, saborska zastupnica Možemo. Razgovarali su o otvorenom sukobu između Milanovića i Plenkovića oko slanja hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz
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SK
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