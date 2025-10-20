Oglas

vojna analiza

Redžepović: Na Plesu je nemoguće zaštititi Rafale od napada dronova!

N1 Info
20. lis. 2025. 16:19

Pozdravljam najavu MORH-a o nabavi antidronskih sustava za zaštitu ključne infrastrukture, u razgovoru s Ivanom Hrstićem u Novom danu N1 televizije kaže Goran Redžepović, vojni analitičar, nekadašnji vojni pilot. No, istovremeno ističe da je to samo djelić onoga što je potrebno, a nipošto redoslijedom kojim je potrebno, upozoravajući na, kako kaže, "revolverašku metodu", koja se svodi na to da se prvo puca na sve što se vidi.

