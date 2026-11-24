EUROPARLAMENTARAC
Ressler o srpskim studentima i Vukovaru: Hoće li se nova vlast odmaknuti od Miloševićeva nasljeđa?
N1 Hrvatska
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24. stu. 2026. 12:45
| Novi dan
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Hrvatski europarlamentarac Karlo Ressler (HDZ), u Novom je danu kod naše Nine Kljenak, govorio o rezoluciji o Vukovaru koju bi EP trebao izglasati u četvrtak, suspenziji SNS-a Aleksandra Vučića iz EPP-a te očekivanjima od nove vlasti u Srbiji.
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