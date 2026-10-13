POKUŠAJ OPOZIVA PREMIJERA
Rimac: Plenković će se teško oporaviti od Gospića. Trajno mu narušava ugled, ruši povjerenje građana
Politički analitičar Ivan Rimac, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirao je političke aspekte slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću i odnos premijera Andreja Plenkovića i vladajuće stranke, odnosno koalicije prema tom problemu te novi pokušaj opoziva predsjednika Vlade.
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