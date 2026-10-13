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POKUŠAJ OPOZIVA PREMIJERA

Rimac: Plenković će se teško oporaviti od Gospića. Trajno mu narušava ugled, ruši povjerenje građana

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N1 Info
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13. lis. 2026. 12:42
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Politički analitičar Ivan Rimac, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirao je političke aspekte slučaja nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću i odnos premijera Andreja Plenkovića i vladajuće stranke, odnosno koalicije prema tom problemu te novi pokušaj opoziva predsjednika Vlade.

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