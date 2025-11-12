Štern: Poruka premijera je dobra državnička poruka Mađarskoj, ali nedostaje jedan element

Oštru poruku Mađarskoj uputio je hrvatski premijer Andrej Plenković, a riječ je o američkoj odluci kojom je odgođena primjena sankcija zbog ruske nafte. Što to znači za JANAF, a što za NIS te što će biti s benzinskim stanicama Lukoila u Hrvatskoj komentirao je energetski stručnjak i nekadašnji ministar gospodarstva Davor Štern u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića.

