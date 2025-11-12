Oglas

energetski stručnjak

Štern: Poruka premijera je dobra državnička poruka Mađarskoj, ali nedostaje jedan element

author
N1 Info
|
12. stu. 2025. 13:08

Oštru poruku Mađarskoj uputio je hrvatski premijer Andrej Plenković, a riječ je o američkoj odluci kojom je odgođena primjena sankcija zbog ruske nafte. Što to znači za JANAF, a što za NIS te što će biti s benzinskim stanicama Lukoila u Hrvatskoj komentirao je energetski stručnjak i nekadašnji ministar gospodarstva Davor Štern u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića.

Oglas

Teme
Davor Štern N1 TV Novi dan VIDEO video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ