Stipe Vojković: "Jedino što je bitno je da Vis ima mogućnost samostalnog upravljanja vodom na otoku"

U Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je Stipe Vojković, direktor Vodovoda Vis. Komentirao je prosvjed protiv Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije u vezi problema spajanja otočkog vodovoda između tri otoka, s posebnim naglaskom na zahtjeve stanovnika Visa za autonomijom svog vodovodnog sustava.
