nedostatak osobnih asistenata
Stopostotni invalid prozvao Ružića: "Njemu je ovo možda Skandinavija, ali nama nije"
Najavljeno povećanje cijene sata osobne asistencije s 11 na 14 eura neće samo po sebi riješiti nedostatak asistenata ni korisnicima osigurati potrebnu pomoć, smatra stopostotni invalid Ivan Milatić iz Rijeke. U Novom je danu kod našeg Borne Šmer kritizirao sustav socijalne skrbi i upozorio da korisnici ostaju bez podrške kada njihov asistent ode na bolovanje ili godišnji odmor.
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