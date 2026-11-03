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nedostatak osobnih asistenata

Stopostotni invalid prozvao Ružića: "Njemu je ovo možda Skandinavija, ali nama nije"

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N1 Info
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03. stu. 2026. 13:06
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Najavljeno povećanje cijene sata osobne asistencije s 11 na 14 eura neće samo po sebi riješiti nedostatak asistenata ni korisnicima osigurati potrebnu pomoć, smatra stopostotni invalid Ivan Milatić iz Rijeke. U Novom je danu kod našeg Borne Šmer kritizirao  sustav socijalne skrbi i upozorio da korisnici ostaju bez podrške kada njihov asistent ode na bolovanje ili godišnji odmor.

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Teme
ivan milatić n1 tv novi dan video

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