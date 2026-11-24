"TAKVA VAGA NE POSTOJI"
Škare Ožbolt oštro odgovorila srpskim studentima: "Vukovar nije narativ. Vukovar je haška presuda"
Bivša ministrica pravosuđa i predvodnica mirne reintegracije Podunavlja Vesna Škare Ožbolt reagirala je na protivljenje srpskog Studentskog pokreta prijedlogu rezolucije Europskog parlamenta o 35. obljetnici pada i razaranja Vukovara. Poručila je da rušenje vlasti Aleksandra Vučića ne znači nužno i promjenu politike Srbije prema prošlosti.
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"Studenti u Srbiji pokazali su zavidnu hrabrost kada je trebalo reći 'ne' Vučiću. Za Vukovar im treba teža hrabrost, pogledati vlastite birače u oči i reći im istinu. Srušiti vlast nije isto što i promijeniti politiku prema prošlosti", napisala je Vesna Škare Ožbolt na Facebooku.
Srpski studenti ranije su izrazili neslaganje s prijedlogom rezolucije, tvrdeći da dokument zanemaruje stradanja srpskih civila u Hrvatskoj, pri čemu su posebno istaknuli izostanak vojno-redarstvenih operacija Bljesak i Oluja.
Škare Ožbolt odbacila je njihove argumente, naglasivši da rezolucija ne optužuje srpski narod, nego imenuje velikosrpsku agresiju, Miloševićev režim, njegovu politiku i vojsku.
"Tko brani narod od optužbe koju nitko nije iznio, pere ruke režimu koji jest optužen. Iza dokumenta stoje svi hrvatski eurozastupnici, od pučana do Zelenih. To nije narudžba, to je konsenzus", istaknula je.
"Vukovar nije narativ. Vukovar je presuda"
Bivša ministrica podsjetila je da su opsada i razaranje Vukovara te odvođenje ranjenika iz vukovarske bolnice na Ovčaru utvrđeni pred Haškim sudom.
"Vukovar nije narativ. Vukovar je presuda. Opsada, razaranje grada i odvođenje ranjenika iz bolnice na Ovčaru utvrđeni su pred Haškim sudom. Tko u rezoluciju o Vukovaru gura Bljesak i Oluju, ne traži istinu, nego vagu na kojoj bi žrtva i agresor težili jednako. Takva vaga ne postoji", poručila je.
Osvrnula se i na vlastito iskustvo sudjelovanja u pregovorima u Erdutu i procesu mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja.
"U gradu sravnjenom sa zemljom Hrvatska je srpskim civilima jamčila ostanak, imovinu, prava i sigurnost. Nismo tražili kolektivnu krivnju, nego individualnu odgovornost. Zato je mir uspio", napisala je.
"Obitelji nestalih čekaju grob već 35 godina"
Škare Ožbolt posebno je istaknula pitanje nestalih osoba, podsjetivši da i sami srpski studenti priznaju obvezu Srbije da sudjeluje u utvrđivanju odgovornosti za ratne zločine i rasvjetljavanju sudbine nestalih.
Naglasila je da upravo to traži i predložena rezolucija Europskog parlamenta.
"Obitelji nestalih ne mogu zapaliti svijeću na priopćenjima. Čekaju grob već 35 godina", istaknula je.
Zaključila je da će se spremnost nove vlasti u Srbiji na suočavanje s prošlošću pokazati konkretnim potezima, prije svega otvaranjem vojnih arhiva.
"Pravi test nove Srbije ne polaže se u Strasbourgu, nego u zaključanim arhivima JNA u Beogradu. Do tada riječi o normalizaciji ostaju prazne riječi", poručila je Škare Ožbolt.
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