"Vukovar nije narativ. Vukovar je presuda. Opsada, razaranje grada i odvođenje ranjenika iz bolnice na Ovčaru utvrđeni su pred Haškim sudom. Tko u rezoluciju o Vukovaru gura Bljesak i Oluju, ne traži istinu, nego vagu na kojoj bi žrtva i agresor težili jednako. Takva vaga ne postoji", poručila je.