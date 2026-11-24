"Putin je u jednome bio u pravu. Sve ide prema planu, sve se odvija prema predviđenom rasporedu. Potpuno se slažem s tim zaključkom. Sve ide prema planu, samo ne prema ruskom. Posljedice rata su duboke. Moj je zaključak da će Rusija doživjeti svoj kraj 2027. ili 2028. godine. Raspast će se", rekao je Ivašov.