POZVAO NA SMJENU PREDSJEDNIKA
VIDEO / Bivši Putinov general o ratu u Ukrajini: "Sve ide prema planu, samo ne prema ruskom"
Umirovljeni ruski general Leonid Ivašov, koji je svojedobno služio pod Vladimirom Putinom, upozorio je da bi se Rusija zbog posljedica rata u Ukrajini mogla raspasti već 2027. ili 2028. godine.
Prema riječima 83-godišnjeg general-pukovnika, ruski predsjednik katastrofalnim ratom protiv Ukrajine vodi svoju zemlju prema raspadu.
"Rusije neće biti. Rusije neće biti", poručio je Ivašov, koji smatra da bi rat u Ukrajini, ako se hitno nešto ne poduzme, mogao dovesti do raspada zemlje već 2027. ili 2028. godine.
General poziva na mirnu smjenu vlasti
Umirovljeni general svojim izjavama riskira uhićenje, no podsjeća da je povijest prepuna primjera "velikih" vođa koje je narod nekoć obožavao, a koji su poslije nasilno skončali.
"Isto će se dogoditi i ovdje", rekao je. "Ono što nam je danas potrebno jest miran državni udar. Ne ustanak, za koji smo već spremni i koji bi bio zastrašujući, nego mirna promjena vlasti", dodao je.
Ivašov smatra da bi Putinu trebalo ponuditi izlaznu strategiju kojom bi izbjegao mogućnost da završi pred streljačkim vodom.
"Sve ide prema planu, samo ne prema ruskom"
"Putin je u jednome bio u pravu. Sve ide prema planu, sve se odvija prema predviđenom rasporedu. Potpuno se slažem s tim zaključkom. Sve ide prema planu, samo ne prema ruskom. Posljedice rata su duboke. Moj je zaključak da će Rusija doživjeti svoj kraj 2027. ili 2028. godine. Raspast će se", rekao je Ivašov.
Dodao je da je pogrešno nastaviti uvjeravati Ruse da je njihov predsjednik "najjači i najbolji na svijetu".
Kao jedan od pokazatelja slabljenja potpore Kremlju ističe nestajanje simbola Z, kojima se dosad iskazivala podrška ruskoj invaziji na Ukrajinu.
"Sada se čak i ruske zastave sve rjeđe mogu vidjeti, barem ovdje na Krimu. Ljudi prekrivaju ili ispiru oznake Z", zaključio je Ivašov.
Putin ponovno odbacio odgovornost za rat
Unatoč naznakama slabljenja potpore ratu, Putin ne pokazuje znakove odustajanja, a odgovornost za sukob pokušava prebaciti na Ukrajinu, četiri godine nakon što je Rusija pokrenula invaziju na tu zemlju.
"Mi nismo započeli rat i, zapravo, nikada nismo započeli nijedan rat. Samo ga pokušavamo završiti", rekao je Putin prošlog tjedna u kineskom Shenzhenu.
Zelenski: Nema razloga vjerovati da će se Rusija promijeniti
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u ponedjeljak se obratio Parlamentarnoj skupštini NATO-a, pozvavši okupljene da pogledaju rusku povijest.
"Vjeruje li još itko ovdje da će Rusija jednoga dana jednostavno ponovno postati mirna i sigurna zemlja? Pogledajte samo posljednjih stotinu godina ruske povijesti. Možda je bilo nekoliko godina tijekom kojih Rusija doista nije predstavljala prijetnju. Sve ostalo bilo je obilježeno prijetnjama", rekao je Zelenski.
"Hladni ratovi, hibridni ratovi, trgovinski ratovi, ideološki ratovi, oružani sukobi – različiti oblici, ali uvijek prijetnje. Nema razloga vjerovati da će Rusija za godinu ili pet godina postati drugačija zemlja", dodao je.
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