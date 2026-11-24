ŽANDARMERIJA NA TERENU
Pucnjava u srednjoj školi u Srbiji: Ozlijeđene dvije osobe, napadač uhićen. Oglasio se ravnatelj
U Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu u Srbiji u utorak ujutro došlo je do pucnjave u kojoj su ozlijeđene dvije zaposlenice škole. Napadač je uhićen.
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Prema neslužbenim informacijama, riječ je o učeniku te škole koji je ranio dvije pomoćne radnice. U školu je ušao oko 8 sati, dok je trajala nastava, javlja N1 Srbija.
Kako doznaje portal Nova.rs, područje oko škole je blokirano, a na terenu su pripadnici Žandarmerije.
Očevid je u tijeku, a zasad nema informacija o težini ozljeda ranjenih zaposlenica ni motivu napada.
Oglasila se policija
O pucnjavi se oglasila i policija, koja je potvrdila da je uhitila sedamnaestogodišnjeg učenika te škole zbog sumnje da je u školskom predvorju upotrijebio malokalibarsku pušku.
Mediji javljaju kako je jedna osoba najvjerojatnije ozlijeđena vatrenim oružjem, dok je druga zadobila ozljede uslijed pucanja stakla.
Ravnatelj škole: Učenici su sigurno napustili ustanovu
Ravnatelj Prve tehničke škole u Kragujevcu Nemanja Joksimović izjavio je, nakon jutrošnje pucnjave u toj školi, da su učenici sigurno napustili zgradu.
"Brzom reakcijom MUP-a učenik je uhićen. I dalje pratimo situaciju i potrudit ćemo se da što prije normaliziramo nastavu", rekao je Joksimović.
Policija provodi očevid, a više informacija očekuje se nakon njegova završetka.
Ravnatelj škole rekao je i da s uhićenim učenikom ranije nije bilo problema. "Učenici su sigurno napustili ustanovu. To se dogodilo za vrijeme prvog školskog sata, tako da je to dobra okolnost u ovoj situaciji", dodao je Joksimović.
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