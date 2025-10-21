DUŠKO ČORAK
Treba li Hrvatska nuklearnu elektranu? "Neophodna nam je, nema alternative za nju"
21. lis. 2025. 10:59
Predsjednik Instituta za nuklearnu energiju Duško Čorak, u Novom danu s Tihomirom Ladišićem komentirao je potencijalno otvaranje nuklearne elektrane u Hrvatskoj.
