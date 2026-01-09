Ivana Bilušić
Udruga hrvatskih sudaca: Stvara se dojam da je izbor predsjednika Vrhovnog suda predmet političke trgovine
N1 Hrvatska
|
09. sij. 2026. 11:29
| Novi dan
|
0komentara
Gošća naše Nataše Božić Šarić u Novom danu bila je Ivana Bilušić, glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca. Razgovarale su o izboru sudaca i autonomiji sudbene vlasti.
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 23 min.
SK
|
prije 46 min.
Najnovije
Oglas
Oglas