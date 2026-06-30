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matija miloš

Ustavni stručnjak: Predsjednik nije u pravu. Ne predstavlja on vojsku u zemlji i inozemstvu, nego Republiku Hrvatsku

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N1 Info
|
30. lip. 2026. 09:58
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Ustavni stručnjak Matija Miloš s riječkog Pravnog fakulteta gostovao je u Novom danu kod našeg Borne Šmera i govorio o odlasku hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz i novom sukobu između Pantovčaka i Banskih dvora.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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