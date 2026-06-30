matija miloš
Ustavni stručnjak: Predsjednik nije u pravu. Ne predstavlja on vojsku u zemlji i inozemstvu, nego Republiku Hrvatsku
Ustavni stručnjak Matija Miloš s riječkog Pravnog fakulteta gostovao je u Novom danu kod našeg Borne Šmera i govorio o odlasku hrvatskih vojnika na mimohod u Pariz i novom sukobu između Pantovčaka i Banskih dvora.
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