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GEOGRAFKINJA

Valerija Rossi o mikroplastici kod Gospića: U kršu smo i dalje u neznanju

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N1 Hrvatska
|
08. ruj. 2026. 11:20
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Valerija Rossi iz Hrvatskog geografskog društva gostovala je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je komentirala najnovije rezultate vještačenja podzemnih voda kod Gospića i nalaze o onečišćenju okoliša u Varaždinu te objasnila zbog čega je krški sustav posebno teško pratiti i sanirati.

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n1tv novi dan valerija rossi video

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