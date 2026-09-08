Valerija Rossi o mikroplastici kod Gospića: U kršu smo i dalje u neznanju

Valerija Rossi iz Hrvatskog geografskog društva gostovala je u Novom danu kod Hanan Nanić, gdje je komentirala najnovije rezultate vještačenja podzemnih voda kod Gospića i nalaze o onečišćenju okoliša u Varaždinu te objasnila zbog čega je krški sustav posebno teško pratiti i sanirati.

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