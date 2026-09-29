Turudić: Od HNS-a smo dobili dokumentaciju o sponzorskim ugovorima, analiziramo je

"Kad se govori o tome da netko nekoga štiti i zataškava, pa sporazum je pravo stranke. U konkretnom predmetu, kao ni u jednom konkretnom predmetu u odnosu na Josipu Pleslić ja nisam sudjelovao. Još sam 2016. godine postavio zahtjev za otklon, kao i 2022. kada sam bio sudac Visokog kaznenog suca, sada kao glavni državni odvjetnik RH nisam ni u jednom segmentu sudjelovao u sporazumijevanju”, rekao je Turudić.