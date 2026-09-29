izjava u saboru
Turudić: Od HNS-a smo dobili dokumentaciju o sponzorskim ugovorima, analiziramo je
Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić potvrdio je u utorak da su od Hrvatskog nogometnog saveza zatražili i dobili dokumentaciju, zapisnike sa sjednice Izvršnog odbora, koji se odnose na sponzorske ugovore te dodao da nema informacija o izručenju Vedrana Pavleka.
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"Provodimo izvide i tražili smo dokumentaciju od Hrvatskog nogometnog saveza, dobili smo je i analizirat ćemo dokumentaciju. Zadnje što smo tražili su zapisnici sa sjednice Izvršnog odbora, koji se odnose na sponzorske ugovore”, potvrdio je Turudić novinarima nakon što je saborskim izborima predstavio izvješće DORH-a za 2025. godinu.
USKOK je, podsjetimo, prije osam dana 'ušao' u HNS.
Slučaj Pavlek
Upitan za bivšeg čelnika Hrvatskog skijaškog saveza (HSS) Vedrana Pavleka koji je, nakon otkrića afere u HSS-u pobjegao u Kazahstan, kazao je da nema informacija o njegovu mogućem izručenju Hrvatskoj.
"Adresa za to je Ministarstvo pravosuđa. Kad se radi o zemljama Europske unije, onda neposredno komuniciraju pravosudna tijela, a kada je riječ o zemljama izvan EU, onda o postupku ekstradicije, u konkretnom slučaju, glavnu riječ ima kazahstanski ministar pravosuđa”, pojasnio je.
O Josipi Rimac
Odgovarajući na pitanje o nagodbi Josipe Pleslić za koje jedan tjednik navodi da je sve namješteno tako da poruke ne bi vodile prema premijeru Andreju Plenkoviću, Turudić je kazao da su objavljene baš sve poruke koje se tiču njega osobno i koje su ekstrahirane po nalogu državnog odvjetnika baš u vrijeme kada je kandidirao za dužnost GDO-a.
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"Kad se govori o tome da netko nekoga štiti i zataškava, pa sporazum je pravo stranke. U konkretnom predmetu, kao ni u jednom konkretnom predmetu u odnosu na Josipu Pleslić ja nisam sudjelovao. Još sam 2016. godine postavio zahtjev za otklon, kao i 2022. kada sam bio sudac Visokog kaznenog suca, sada kao glavni državni odvjetnik RH nisam ni u jednom segmentu sudjelovao u sporazumijevanju”, rekao je Turudić.
Smatra da je taj sporazum uobičajen, u granicama zakona i da je sasvim u redu te pojašnjava kako u članku 48. stavku 3 Kaznenog zakona piše da "ako se pristupa sporazumijevanju, onda sankcija može biti upola manja nego najmanja ublažena kazna u redovnom postupku".
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