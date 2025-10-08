Vanjskopolitički analitičar: Europskoj uniji prijete dva izvora destabilizacije

Gost Novog dana bio je Marko Babić, vanjskopolitički analitičar i predavač na Sveučilištu Libertas. S Hrvojem Krešićem razgovarao je o političkoj situaciji unutar Europske unije i pojedinim državama članicama, odnosno o posljedicama koje takva situacija ima na ekonomske, ali i energetske odnose unutar same Unije.

Podijeli

Oglas