Marko Babić

Vanjskopolitički analitičar: Europskoj uniji prijete dva izvora destabilizacije

N1 Hrvatska
|
08. lis. 2025. 14:38

Gost Novog dana bio je Marko Babić, vanjskopolitički analitičar i predavač na Sveučilištu Libertas. S Hrvojem Krešićem razgovarao je o političkoj situaciji unutar Europske unije i pojedinim državama članicama, odnosno o posljedicama koje takva situacija ima na ekonomske, ali i energetske odnose unutar same Unije.

