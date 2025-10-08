Marko Babić
Vanjskopolitički analitičar: Europskoj uniji prijete dva izvora destabilizacije
N1 Hrvatska
|
08. lis. 2025. 14:38
| Novi dan
|
0komentara
Gost Novog dana bio je Marko Babić, vanjskopolitički analitičar i predavač na Sveučilištu Libertas. S Hrvojem Krešićem razgovarao je o političkoj situaciji unutar Europske unije i pojedinim državama članicama, odnosno o posljedicama koje takva situacija ima na ekonomske, ali i energetske odnose unutar same Unije.
Oglas
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas