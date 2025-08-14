Oglas

"IZBORI SU RJEŠENJE"

Vesna Pusić za N1 o nasilnim prosvjedima u Srbiji

N1 Hrvatska
14. kol. 2025. 12:03

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Novom danu s Ninom Kljenak komentirala je događaje u Srbiji, kao i one na globalnoj razini - u prvom redu sastanak Donalda Trumpa i Vladimira Putina na Aljasci.

