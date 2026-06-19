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Vojković o pomorskoj nesreći: Treba pitati Ministarstvo zašto 2014. nisu provedene mjere koje su stručnjaci predlagali
Novinar i kolumnist Indexa Goran Vojković bio je gost Novog dana kod naše Nine Kljenak s kojom je komentirao aktualnosti.
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