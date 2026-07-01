Goran Redžepović
Vojni analitičar: Načelnika Glavnog stožera treba isključiti iz sukoba, on samo izvršava zapovjedi
Vojni analitičar i kolumnist Telegrama Goran Redžepović gostovao je u Novom danu kod naše Hanan Nanić, gdje je komentirao novi sukob između predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića oko slanja vojske na mimohod u Pariz.
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