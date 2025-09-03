Oglas

U JEKU TENZIJA

Organizator Fališ-a: I branitelji rade na festivalu, a koštao je manje nego što je Gabrijela Žalac pojela

author
N1 Hrvatska
|
03. ruj. 2025. 20:38

U Šibeniku je započelo 13. izdanje Festivala alternative i ljevice – Fališ, manifestacije koja već više od desetljeća okuplja intelektualce, umjetnike, novinare i građane kako bi kroz javne rasprave, predavanja, filmove i izložbe otvorili važne društvene i političke teme. U Pregledu dana naša Katarina Plantak razgovarala je s organizatorom Emirom Imamovićem Pirketom.

Oglas

Teme
Emir Imamović Pirke N1TV VIDEO festival fališ pregled dana video

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ