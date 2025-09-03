Organizator Fališ-a: I branitelji rade na festivalu, a koštao je manje nego što je Gabrijela Žalac pojela

U Šibeniku je započelo 13. izdanje Festivala alternative i ljevice – Fališ, manifestacije koja već više od desetljeća okuplja intelektualce, umjetnike, novinare i građane kako bi kroz javne rasprave, predavanja, filmove i izložbe otvorili važne društvene i političke teme. U Pregledu dana naša Katarina Plantak razgovarala je s organizatorom Emirom Imamovićem Pirketom.

