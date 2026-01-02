Oglas

zadržan je na liječenju

Maloljetnik teško ozlijedio prste koristeći pirotehniku

author
Hina
|
02. sij. 2026. 09:50
Pirotehnika
MUP/ILUSTRACIJA

Maloljetnik na jastrebarskom području zadobio je prvog dana nove godine teške ozljede prstiju ruke prilikom uporabe pirotehnike - rakete, zbog čega mu je pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb, izvijestila je u petak zagrebačka policija (PUZ).

Do ozljeđivanja je došlo jučer oko 16 sati kada je maloljetnik u dvorištu kuće zapalio pirotehničko sredstvo - raketu.

Nakon pružanja liječničke pomoći zadržan je na liječenju.

Na mjestu događaja obavljen je očevid, a kriminalističko istraživanje je u tijeku, izvijestio je PUZ.

Teme
maloljetnici pirotehnika policija

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

