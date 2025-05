Afera plin za cent: Sud u ponedjeljak odlučuje hoće li potvrditi optužnicu

Slijedom navedenog je plin iz portfelja INA-e do 28. kolovoza 2022., neposredno i preko PIS-a, prodavan OMS Ulaganju po fiksnoj cijeni do 19,80 eura/MWh i u ukupnoj količini od milijun i pol MWh (NCV), dok je OMS Ulaganje taj plin na iste dane i u istoj količini prodavalo inozemnom društvu po tržišnim cijenama koje su se kretale u rasponu do 346,36 eura/MWh te tako ostvarilo prihode od ukupno 187 milijuna eura.