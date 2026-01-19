Oglas

Akcija Caritasa: Prikupljanjem novčanica i kovanica kuna potrebitima oko 500.000 eura

Hina
19. sij. 2026. 16:54
Projektom "Spasi kunu od propasti, daruj je za 1000 radosti" kojim su se nakon uvođenja eura kao službene valute tijekom prošle godine prikupljale novčanice i kovanice kune, za pomoć osobama i obiteljima u potrebi prikupljeno je nešto manje od 500.000 eura.

Projekt se provodio u sklopu tradicionalnoga nacionalnog programa Za 1000 radosti", završen je s krajem prošle godine, a iza sebe ostavlja, ističe u ponedjeljak u priopćenju Hrvatski Caritas, snažno svjedočanstvo zajedništva, solidarnosti i brige za naše sugrađane u potrebi.

U kovanicama i novčanicama, prema zbirnim podatcima dobivenim od nad/biskupijskih Caritasa, navodi se, približno je prikupljeno 3,7 milijuna kuna, koje su predane Hrvatskoj narodnoj banci, a ona će i objaviti točan iznos u eurima nakon mjerodavne obrade i verifikacije.

Prikupljena sredstva bit će usmjerena kao pomoć osobama i obiteljima u potrebi, a Caritas uz zahvalu svima koji su sudjelovali poručuju da je projekt „Spasi kunu od propasti, daruj je za 1000 radosti!“ još jednom pokazao kako i najmanji dar, kada je darovan od srca, može postati izvor konkretne pomoći i nade.

"Kovanice koje su gubile svoju novčanu vrijednost, zahvaljujući dobroti mnogih, pretvorene su u znak blizine i solidarnosti s onima koji žive u oskudici te zoran znak da zajedničkim snagama možemo graditi pravednije i suosjećajnije društvo", istaknuli su u priopćenju.

Caritas

