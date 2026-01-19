Akcija Caritasa: Prikupljanjem novčanica i kovanica kuna potrebitima oko 500.000 eura

Prikupljena sredstva bit će usmjerena kao pomoć osobama i obiteljima u potrebi, a Caritas uz zahvalu svima koji su sudjelovali poručuju da je projekt „Spasi kunu od propasti, daruj je za 1000 radosti!“ još jednom pokazao kako i najmanji dar, kada je darovan od srca, može postati izvor konkretne pomoći i nade.