Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv 67-godišnjakinje i 41-godišnjakinje s područja Đakova zbog subvencijske prijevare u dječjem vrtiću s objektima u Đakovu i Vrpolju veće od 210.000 eura i krivotvorenja isprava.
Kako je priopćio EPPO, dvije osumnjičene osobe, među kojima je i osnivačica dječjeg vrtića, uhićene su jučer na zahtjev europskog tužiteljstva, nakon istražnih radnji provedenih u suradnji s Policijskom upravom osječko-baranjskom.
Radi se o subvencijama u iznosu od 211.300 eura, čija je namjena bila poboljšati uslugu za djecu u dječjem vrtiću s objektima u Đakovu i Vrpolju, a bile su sufinancirane sredstvima Europskog socijalnog fonda (ESF) u visini od 85 posto i državnog proračuna RH u visini od 15 posto.
EPPO sumnja da su osumnjičenici pripremili više lažnih izvješća o provedbi projekta koji uključuje produljeno radno vrijeme vrtića kao i lažnu evidenciju prisutnosti djece tijekom tog produljenog radnog vremena, a koja su zatim dostavljena Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) kako bi se opravdali podneseni zahtjevi za isplatom potpore.
HZZ je, ističe EPPO, odobrio plaćanje po skoro svim dostavljenim zahtjevima u iznosu od 210.084 eura, a postoji sumnja da su isplaćena sredstva potrošena nenamjenski.
Kako navodi EPPO, ovim postupanjem prouzročena šteta ESF-u iznosi 178.571 eura, a državnom proračunu 31.512 eura.
Policijska uprava osječko-baranjska izvijestila je da su jučer, temeljem naloga Županijskog suda u Zagrebu, pretražene prostorije dječjeg vrtića, domova i drugih prostorija kojima se koriste osumnjičenice, prilikom kojih je pronađeno i uz potvrdu oduzeto računalo, prijenosno računalo, mobiteli, prijenosni uređaji za pohranu podataka te poslovna dokumentacija.
Policija dodaje da su osumnjičenice nakon završenog kriminalističkog istraživanja predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zagrebačke, uz posebno izvješće EPPO-u.
Europsko tužiteljstvo naglašava kako se svi osumnjičeni smatraju nedužnima dok im se pravomoćnom odlukom hrvatskog suda ne utvrdi krivnja. EPPO je neovisni ured javnog tužiteljstva Europske unije, a odgovoran je za istragu, kazneni progon i donošenje presuda protiv financijskih interesa EU-a.
