kriminalni ekosustav u EU-u
EPPO objavio veliko izvješće. Ukupna šteta za proračune EU-a čak 67 milijardi eura!
Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) vodio je, krajem, 2025. godine, 3.602 istrage (povećanje od 35 % u odnosu na 2024.), uz ukupnu procijenjenu štetu od 67,27 milijardi eura za proračun EU-a i nacionalne proračune, što je gotovo trostruko više nego prethodne godine (24,8 milijardi eura).
Više od dvije trećine procijenjene štete (45,01 milijarda eura) povezano je s prijevarama koje pogađaju izvore prihoda EU-a, odnosno s PDV-om i carinskim prijevarama, čime je razotkrivena kriminalna industrija koja je predugo bila zanemarivana ili tolerirana.
Tijekom 2025. EPPO je otvorio 2 030 novih predmeta, što je 35 % više nego 2024. Iako predmeti povezani s prijevarama na rashodovnoj strani (vezani uz fondove EU-a, subvencije ili potpore) čine 68 % aktivnih istraga (2 450), oni obuhvaćaju 27 % ukupno procijenjene štete (18,67 milijardi eura).
Ukupno 512 aktivnih predmeta odnosilo se na Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF), ključni instrument programa NextGenerationEU, što predstavlja znatan porast u odnosu na 2024. (66,7 %). Zbog velikog opsega isplata koje se očekuju do prosinca 2026., rizik od prijevara i korupcije i dalje je visok.
Pravosudne aktivnosti u 2025.
Stopa osuđujućih presuda u predmetima EPPO-a iznosi gotovo 95 %, a s 275 podignutih optužnica prošle godine (34% više nego 2024.), EPPO pred nacionalne sudove dovodi sve veći broj počinitelja prijevara na štetu EU-a. Sudovi su također odobrili naloge za zamrzavanje imovine u iznosu od 1,13 milijardi eura u istragama EPPO-a, dok je stvarno zamrznuta imovina tijekom godine iznosila 288,93 milijuna eura.
Tijekom 2025. EPPO je zaprimio i obradio 6 966 prijava kaznenih djela i pritužbi, što je povećanje od 6 %, ponajprije potaknuto prijavama privatnih osoba (4 629), kao i nacionalnih tijela (2 107). Broj prijava zaprimljenih od institucija, tijela, ureda i agencija EU-a (IBOA) i dalje je nizak (143). To pokazuje da se razina otkrivanja prijevara koje pogađaju financijske interese EU-a poboljšava te da svijest javnosti o EPPO-u i povjerenje u njegov rad i dalje rastu.
Laura Kövesi, europska glavna tužiteljica, izjavila je:
"Na kraju svog mandata uvjerena sam da naši građani mogu biti ponosni na ova postignuća. Dali smo sve od sebe kako bismo pokazali da u Europskoj uniji pravosuđe služi građanima, da je opipljivo i da zakon mora biti jednak za sve. Nepokolebljiva predanost tima EPPO-a neovisnosti neka bude moje nasljeđe.”
Nova perspektiva organiziranog kriminala
Istrage EPPO-a pokazuju da kriminalna poduzeća koja djeluju u području PDV- i carinskih prijevara ostvaruju vrlo visoku dobit uz relativno nizak rizik. To objašnjava zašto se klasične kriminalne aktivnosti usmjerene na nezakonitu robu (krivotvorena roba, droga, oružje itd.) ili na kriminalno iskorištavanje ranjivih osoba (izrabljivanje rada, prostitucija, trgovina ljudima) sve češće kombiniraju s kriminalnim aktivnostima povezanima s trgovinom zakonitom robom ili ih čak zamjenjuju, pri čemu se koriste kriminalni obrasci koji uzrokuju golemu štetu financijskim interesima EU-a i njegovih država članica. Takve aktivnosti i dalje je teško otkriti iz isključivo nacionalne perspektive.
EPPO je nedavno uočio zabrinjavajuće visoku razinu prijevara koje organiziraju velike skupine organiziranog kriminala, povezane s uvozom i prodajom robe podrijetlom izvan EU-a, uz snažan utjecaj kineskih kriminalnih mreža.
Laura Kövesi, europska glavna tužiteljica, dodala je: "S 981 aktivnim predmetom povezanima s PDV- i carinskim prijevarama, u vrijednosti od 45 milijardi eura procijenjene štete za proračune EU-a i država članica, zadali smo udarac kriminalnoj industriji koja je predugo bila zanemarivana ili tolerirana. To je ključno za našu sigurnost u Europskoj uniji, kao i za naše javne financije.”
