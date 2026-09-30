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vlasnik spriječio širenje

Buktinja usred noći u Zagrebu: Tri automobila potpuno izgorjela

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N1 Info
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30. ruj. 2026. 09:01
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Luka Stanzl / Pixsell / ilustracija

Pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima noćas oko dva sata nakon ponoći došlo je do vatrene stihije u zagrebačkom Resniku, gdje su izgorila tri osobna automobila u sklopu autopraonice.

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Zagrebački vatrogasci su dojavu o buktinji dobili oko 2:20 sati te su se odmah odaslali na intervenciju, gdje ih je dočekao požar u razbuktaloj fazi, ali i vlasnik vozila i stambeno-poslovnog objekta koji je u tome trenutku mlazom vode iz vrtnog crijeva hladio krovište objekta i time spriječio širenje požara.

Vatra je stavljena pod kontrolu, a danas će policija obaviti očevid kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do izbijanja vatre.

Kako doznaje Jutarnji, vatra je oštetila Suzuki Vitaru, Opel Merivu i Seat Alteu koji su se nalazili parkirani u dvorištu objekta tik uz autopraonu.

Također doznaju da su cijelu lokaciju vatrogasci pregledali termokamerom, a osim gašenja vatre, mlazom su hladili i krovište prizemnog objekta autopraonice, piše novinarka Hajdi Karakaš Jakubin.

Materijalna šteta nije utvrđena, ali se cijeni većom s obzirom na to da su automobili u potpunosti izgorjeli, a oštećena su i stražnja svjetla od topline na vučnoj službi Mercedesu Sprinteru koji se također nalazio u neposrednoj blizini.

Osim vozila, oštećen je i prozor autopraonice.

Je li požar podmetnut ili je uzrok neki drugi, bit će poznato po dovršetku očevida koji traje.

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Teme
automobili požar resnik vatrogasci

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