Buktinja usred noći u Zagrebu: Tri automobila potpuno izgorjela

Zagrebački vatrogasci su dojavu o buktinji dobili oko 2:20 sati te su se odmah odaslali na intervenciju, gdje ih je dočekao požar u razbuktaloj fazi, ali i vlasnik vozila i stambeno-poslovnog objekta koji je u tome trenutku mlazom vode iz vrtnog crijeva hladio krovište objekta i time spriječio širenje požara.