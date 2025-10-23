U središnjoj Hrvatskoj će također biti iznadprosječno toplo, uz 20 do 23 °C, ali i rastuću vjerojatnost za kišu i grmljavinu tijekom večeri i noći, kada će vjetar naglo okrenuti na sjeverozapadni. Na zapadu Hrvatske očekuje se kiša s grmljavinom, povremeno i obilnija, osobito u drugom dijelu dana. Na sjevernom Jadranu će puhati jako i olujno jugo, a temperatura će se kretati između 15 i 20 °C. Srednji Jadran i unutrašnjost Dalmacije bit će većim dijelom dana oblačni i nestabilni, uz kišu i grmljavinu češće poslijepodne i u noći. Jugo će biti umjereno do jako, ponegdje i olujno, uz umjereno valovito more. Na jugu Hrvatske slična situacija, promjenjivo sa sunčanim razdobljima, ali već od sredine dana mjestimice kiša, a u noći moguće i obilniji pljuskovi.