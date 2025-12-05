Oglas

IGRA SE DERBI

Američki State Department upozorava svoje građane na opasnost od nasilja u Zagrebu ovog vikenda

N1 Info
N1 Info
|
05. pro. 2025. 19:55
policija
Luka Stanzl/PIXSELL

Dinamo i Hajduk u subotu 6. prosinca (15 sati) u Zagrebu će odigrati derbi prvenstva, na što je američki State Department upozorio svoje građane.

"Nogometna utakmica između GNK Dinama i HNK Hajduka održat će se 6. prosinca s početkom u 15 sati na gradskom stadionu Maksimir u Zagrebu. Lokalna policija proglasila je događaj visokorizičnim zbog mogućih nasilnih sukoba navijača u i oko stadiona", ističu iz State Departmenta pa dodaju:

"Očekuju se prometne gužve, pojačana prisutnost policije u gradu i povećane sigurnosne mjere oko stadiona."

Ipak, hrvatska policija ima iskustva s utakmicama visokog rizika, posebno kad su u njih uključene navijačke skupine Bad Blue Boys i Torcida pa će sasvim sigurno učiniti sve da sigurnost nikome ne bude ugrožena.

Teme
BBB Torcida policija state department

