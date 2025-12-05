Američki State Department upozorava svoje građane na opasnost od nasilja u Zagrebu ovog vikenda

Dinamo i Hajduk u subotu 6. prosinca (15 sati) u Zagrebu će odigrati derbi prvenstva, na što je američki State Department upozorio svoje građane.
"Nogometna utakmica između GNK Dinama i HNK Hajduka održat će se 6. prosinca s početkom u 15 sati na gradskom stadionu Maksimir u Zagrebu. Lokalna policija proglasila je događaj visokorizičnim zbog mogućih nasilnih sukoba navijača u i oko stadiona", ističu iz State Departmenta pa dodaju:
"Očekuju se prometne gužve, pojačana prisutnost policije u gradu i povećane sigurnosne mjere oko stadiona."
Croatia: A soccer match between GNK Dinamo and HNK Hajduk will take place on Dec. 6 starting at 3p.m. at Maksimir City Stadium in Zagreb. Local police have declared the event high-risk because of the potential for violent clashes between fans in and around the stadium. Expect… pic.twitter.com/5pQfCEDWl7— Travel - State Dept (@TravelGov) December 5, 2025
Ipak, hrvatska policija ima iskustva s utakmicama visokog rizika, posebno kad su u njih uključene navijačke skupine Bad Blue Boys i Torcida pa će sasvim sigurno učiniti sve da sigurnost nikome ne bude ugrožena.
