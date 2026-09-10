KRISTIJAN SEDAK
Komunikacijski stručnjak otkrio tajnu uspjeha AFD-a u Njemačkoj
Kristijan Sedak, komunikacijski stručnjak s Hrvatskog katoličkog sveučilišta, bio je gost N1 Studija uživo kod Hrvoja Krešića, gdje je komentirao uspjeh AfD-a, način na koji ta stranka komunicira s biračima te što njezin rast znači za Njemačku, ali i ostatak Europe.
Govoreći o tajni uspjeha AFD-a, Sedak je istaknuo da je riječ o relativno mladoj političkoj snazi koja se u komunikaciji razlikuje od tradicionalnih stranaka.
"Rekao bih da su prije svega mlada snaga, dobrim dijelom ljudi koji nemaju veliko političko iskustvo pa onda i na drugačiji način komuniciraju. S druge strane, dovoljno su pametni pa skrivaju kao zmija noge neke druge činjenice."
Oslanjaju se na YouTubere i influencere
Jedna od posebnosti AfD-a, objašnjava, jest odnos prema tradicionalnim medijima. Stranka im nije pretjerano sklona, nego se u komunikaciji više oslanja na YouTubere i influencere.
"I lakše tako kontroliraju narativ koji će tamo proći. Sam čelnik AfD-a u Saskoj-Anhaltu praktički je influencer po brojkama i to je također dio tog paketa njihova uspjeha", kaže Sedak.
Osvrnuo se i na jednu od čelnica AfD-a Alice Weidel, čiji se privatni život po nekim karakteristikama ne uklapa u ono što bi se očekivalo od političarke koja predvodi radikalno desnu stranku, a unatoč tome uživa veliku popularnost među njezinim biračima.
"Pitanje je tko je tipični birač AfD-a. On ne postoji. To su velikim dijelom bili prosvjedni glasovi i ljudi koji nikada do sada nisu izašli na izbore. To je zanimljiva poruka", rekao je i nastavio;
"S druge strane, to nije samo specifičnost Njemačke i AfD-a – to imamo i u Hrvatskoj. Imamo slijepu pjegu na vlastite redove i tim naočalama kojima možda gledamo suparnike ne gledamo i vlastite članove ili političke lidere", objasnio je.
Što mogu napraviti tradicionalne stranke?
Govoreći o tome što nakon izbornih rezultata preostaje tradicionalnim njemačkim strankama i mogu li preokrenuti situaciju u svoju korist, Sedak se osvrnuo na reakciju CDU-a.
"Ono što je CDU i odlučio jest razmotriti koja je točno poruka važna, a poruka s njihove strane je da su ovo bili pokrajinski izbori koji nemaju veze sa saveznima. Također, važna poruka je i stabilnost", rekao je.
Odgovorio je i na pitanje kakve bi posljedice uspjeh radikalne desnice u Njemačkoj mogao imati na Europu.
"Znak da jedna radikalno desna stranka može polučiti ovakav uspjeh u zemlji koja je opterećena prošlošću i u zemlji koja je gospodarski i politički jedna od najvažnijih u Europi pokazuje da je opravdano razmišljati hoće li doći do promjena europskih politika", rekao je Sedak.
Dodao je kako vjeruje da će i neke političke stranke u Hrvatskoj pokušati kopirati model koji je AfD-u donio uspjeh.
Na kraju se osvrnuo na teme kojima je AfD uspio privući birače.
"Lokalni identitet. Prikazali su se kao stranka promjena – oni koji ne samo da obećavaju nego garantiraju da će do promjene doći", zaključio je Sedak.
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