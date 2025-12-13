DJELOMIČNO OKUPLJANJE DESNICE
Analitičar o Vukovarskoj koaliciji: "Krenuli su na vrijeme, ali Radić još nije našao novog Škoru"
Četiri stranke parlamentarne i vanparlamentarne oporbene desnice - Hrvatski suverenisti, Dom i Nacionalno okupljanje, Blok za Hrvatsku i Hrvatska stranka prava u utorak su u Vukovaru sklopile sporazum o suradnji i zajedničkom izlasku na sljedeće parlamentarne izbore.
Računaju na to da bez njih neće biti moguće sastaviti sljedeću Vladu pa su odmah postavili i "nulti uvjet" koji je iznio čelnik DOMiNO-a Mario Radić, a to je preuzimanje Ministarstva kulture.
U toj koaliciji nema Tomislava Jonjića i njegove stranke Jedino Hrvatska, koji je sudjelovao u ranim pregovorima, ali je svoj daljnji angažman uvjetovao time da u koaliciji budu i Most i Domovinski pokret (DP).
Most je najjača oporbena stranka desnice, a DP je HDZ-ov koalicijski partner u Vladi i vlasti spram kojeg dvojica najistaknutijih ljudi novookupljene koalicije, Radić i Marijan Pavliček, gaje ogroman animozitet.
"Ovoga puta imaju veći potencijal"
No bez obzira na to, nakon niza propalih pokušaja ujedinjenja na desnici u proteklih dvadesetak godina, ovo okupljanje čini se ozbiljnijim od dosadašnjih. Je li pravodobno otpočelo i može li buduća koalicija računati na značajniji rezultat bez Mosta, Jonjića pa i DP-a, pitali smo komunikacijskog stručnjaka i političkog komentatora Jerka Trogrlića.
"Potencijal na desnici u Hrvatskoj uvijek postoji, a ovoga puta je i nešto veći s obzirom na radikalizaciju političkog narativa. Uvijek je dobra ideja okupiti se dovoljno prije izbora jer onda to djeluje autentično. No izazov će biti što su Most i DP izvan te priče. Pogotovo Most koji ima stabilnu podršku birača. DP će u koaliciji s HDZ-om izgubiti dio snage, ali nešto će mu i ostati."
Dosad je vladao 'kanibalizam' na desnici
Problem domaćih stranka desnice uvijek je bila njihova rascjepkanost - ističe Trogrlić.
"Znao sam to nazivati kanibalizmon na desnici. Sami sebe bi toliko rascjepkali da bi sav svoj potencijal podijelili i praktički bi većina tih stranaka ostala ispod izbornog praga. Ovu koaliciju krasi to što je krenula na vrijeme i što ima ne tako loše posloženu logistiku i organizaciju. Radić je već više puta pokazao da razumije taj dio posla i zna kako se to radi. No nedostaje im lider, odnosno frontmen oko kojeg će se barem percepcijski okupiti. Radić još nije našao niti novog Škoru, a ni novog Penavu. Koliko god strateški i organizacijski znao voditi tu koaliciju, Radić nije to lice koje može voditi priču i prema biračima", kaže.
"Izostanak Jonjića nije sretna okolnost"
Također, Trogrlić smatra kako izostanak Jonjića nije sretna okolnost jer on je mogao biti taj 'frontmen'.
"To opet daje naznaku podjele već na samom početku i vuče na onu staru priču 'koliko desničara, toliko HSP-ova'. Ako premoste taj izazov, ove okupljene stranke mogu imati zanimljiv potencijal koji bi išao do 13-14, a možda i do 20 posto, ovisno o tome što će se sve događati do izbora. A hoće li iskoristiti taj potencijal prije svega ovisi o tome koliko će biti homogeni u trenutku izlaska na izbore koji su za više od dvije godine."
Očekivano inzistiranje na resoru kulture
Što se tiče njihovog inzistiranja na resoru kulture u slučaju da dođu u priliku sudjelovati u budućoj vlasti, Trgorlić kaže kako je to očekivana pozicija. I s obzirom na to da je jedan od dionika koalicije, Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) svojedobno obnašao dužnost ministra kulture u kratkotrajnoj vladi Tihomira Oreškovića prije deset godina, a i s obzirom na aktualnu ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek koju pokušavaju prikazati nedovoljno domoljubnom.
"Zauzeli su tu poziciju ne bi li ostvarili što veću homogenost i što bolji rezultat kad dođe do izbora. No daleko je još do toga da mogu birati resore u nekoj budućoj vladi. Jasno je da tim narativom žele istaknuti razliku u odnosu na ono što po njima HDZ danas nije", ustvrdio je Trogrlić.
