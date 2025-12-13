Analitičar o Vukovarskoj koaliciji: "Krenuli su na vrijeme, ali Radić još nije našao novog Škoru"

"Znao sam to nazivati kanibalizmon na desnici. Sami sebe bi toliko rascjepkali da bi sav svoj potencijal podijelili i praktički bi većina tih stranaka ostala ispod izbornog praga. Ovu koaliciju krasi to što je krenula na vrijeme i što ima ne tako loše posloženu logistiku i organizaciju. Radić je već više puta pokazao da razumije taj dio posla i zna kako se to radi. No nedostaje im lider, odnosno frontmen oko kojeg će se barem percepcijski okupiti. Radić još nije našao niti novog Škoru, a ni novog Penavu. Koliko god strateški i organizacijski znao voditi tu koaliciju, Radić nije to lice koje može voditi priču i prema biračima", kaže.