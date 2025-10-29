NOVI POKUŠAJ
Udruživanje desnice? "Ključna je stranka koja zasad nije dio inicijative. I jedina ne bi s HDZ-om"
Kratka agencijska (Hinina) vijest o izbornom saboru Hrvatskih suverenista održanom prošle subote u Vukovaru, a na kojemu je Marijan Pavliček dobio novi četverogodišnji mandat za vođenje stranke, nije dala naslutiti puno više od rutinski odrađenih unutarstranačkih izbora.
Tek u drugoj polovici posljednje rečenice te vijesti stoji da su "izbornom saboru Hrvatskih suverenista (...) bili nazočni predstavnici srodnih političkih stranaka". Međutim, sastav predstavnika tih "srodnih političkih stranaka" i izjava Novom listu koju je Marijan Pavliček kasnije dao, govori puno više.
U Vukovaru su, kaže Pavliček, obavljeni prvi konkretni razgovori o stvaranju saveza koji želi skupiti što više desnih glasova.
"Imamo šanse samo ako naše stranke na izbore idu zajedno. Stoga je sabor Hrvatskih suverenista doista uvertira za sve što nas očekuje. Ne sjećam se kada je posljednji put održan neki skup na kojem su sudjelovali čelni ljudi praktično svih bitnih desnih stranaka. Uvjeren sam da ćemo biti politički mudri i čvrsto ostati na zemlji te da ćemo na iduće izbore za Sabor, kada god oni bili, izaći s jednom našom zajedničkom pričom...", rekao je šef Suverenista za Novi list.
Tko je sve u 'zajedničkoj priči'
A ondje su u prvom redu sjedili Mario Radić (DOMiNO), Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku), Tomislav Jonjić (Jedino Hrvatska), Marina Logarušić (HSP) i neovisni saborski zastupnik Josip Jurčević. Čak je i Most ondje imao predstavnika, doduše malo poznatog člana iz Osječko-baranjske županije Josipa Skočibušića. Od relevantnijih desnih stranaka ondje jedino nije bilo ikoga iz Domovinskog pokreta (DP) što je i očekivano jer okupljeni u Vukovaru s njima ne žele u ikakvu "zajedničku priču".
"Njih ne smatramo dijelom ovog što upravo stvaramo", poručio je Pavliček.
A to što stvaraju još jedna je u nizu inicijativa za okupljanjem i okrupnjavanjem suverenističke i pravaške desnice kakvih je u proteklih dvadesetak godina bilo nekoliko, ali bi uvijek ostajale na propalom pokušaju i percepciji "rogova u vreći" stvorenoj u javnosti.
Kakve su ovoga puta šanse da se desne stranke udruže, a ubrzo i ne razmrve, pitali smo Jakova Žižića, politologa s Hrvatskog katoličkog sveučilišta.
"To je racionalna izborna strategija"
"Načelno, u našem postojećem izbornom sustavu svako okrupnjavanje je korisno jer na taj način smanjujete broj propalih glasova i povećavate si šanse da uzmete mandat u gotovo svakoj izbornoj jedinici. S te strane, udruživanje je racionalna izborna strategija koja najviše koristi malim, takoreći regionalnim strankama poput Suverenista i onim političkim akterima koji iza sebe nemaju stranačku infrastrukturu poput Josipa Jurčevića."
Žižić puno zanimljivijom smatra eventualnu poziciju Mosta u takvoj koaliciji desnice, iako ih u subotu u Vukovaru nije predstavljao itko od važnijih i viđenijih članova. Navodno stoga što su trenutno u razdoblju unutarstranačkih izbora.
"Most je oprezan oko takvih koalicija i pazi da se ne utopi u neku takvu. Poput svih spomenutih stranaka i Most je nacionalno- konzervativna stranka, ali za razliku od njih i dalje ima svoju prepoznatljivu antiestablišmentsku stranu. Dio njihovog biračkog tijela i dalje je ideološki nedefiniran i uvijek glasa protestno. S druge strane, Most nema klasičnu stranačku organizaciju, prilično su zanemarili teritorijalne ogranke i nisu prisutni u cijeloj Hrvatskoj pa bi im dobro došla jedna takva široka koalicija. No pretpostavljam da bi se htjeli nametnuti kao lider takve koalicije, što bi vjerojatno stvorilo napetost između njih i možda DOMiNO-a, odnosno Marija Radića", smatra Žižić.
Skloni koaliranju s HDZ-om?
Kada bi se ranije javljale slične inicijative za udruživanjem pravaške, odnosno suverenističke desnice HDZ je uvijek vrlo vješto branio prostor desnije od desnog centra uunutar kojeg inače djeluje. Činio je to tako što bi i sam, po potrebi, skretao više udesno kako mu u tom prostoru ne bi iznikla ozbiljnija konkurencija. Tako je svojedobno 'umrtvio' HSP, a sada i DP.
A kako bi HDZ mogao reagirati na ovu inicijativu ako ona uđe u ozbiljnu fazu realizacije?
"Mislim da su sve stranke koje se nameću u ovoj priči prilično sklone koaliranju s HDZ-om ili su barem bliske takvoj opciji", kaže Žižić.
"DOMiNO bi rado zamijenio DP"
Ponavlja i kako je Most jedini koji bi se nećkao oko toga.
"Oni su najglasniji i najgorljiviji kritičari Andreja Plenkovića i njegove politike, dok svi ovi ostali baš i nisu. Retorički, ima kod njih kritike na račun vladajućih, ali dosta ublažene u odnosu na Most. Vi vidite da bi DOMiNO rado zamijenio DP u ulozi partnera HDZ-u, a i Suverenisti su s HDZ-om partneri, doduše lokalno u Vukovaru."
Govoreći o ovoj inicijativi Žižić je, zapravo, najviše govorio o Mostu koji praktički zasad stoji izvan nje. No napominje da je od svih spomenutih upravo Most najrelevantnija politička stranka.
