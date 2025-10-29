Udruživanje desnice? "Ključna je stranka koja zasad nije dio inicijative. I jedina ne bi s HDZ-om"

"Most je oprezan oko takvih koalicija i pazi da se ne utopi u neku takvu. Poput svih spomenutih stranaka i Most je nacionalno- konzervativna stranka, ali za razliku od njih i dalje ima svoju prepoznatljivu antiestablišmentsku stranu. Dio njihovog biračkog tijela i dalje je ideološki nedefiniran i uvijek glasa protestno. S druge strane, Most nema klasičnu stranačku organizaciju, prilično su zanemarili teritorijalne ogranke i nisu prisutni u cijeloj Hrvatskoj pa bi im dobro došla jedna takva široka koalicija. No pretpostavljam da bi se htjeli nametnuti kao lider takve koalicije, što bi vjerojatno stvorilo napetost između njih i možda DOMiNO-a, odnosno Marija Radića", smatra Žižić.