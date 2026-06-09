Zdenko Šimić: Izgradnja vlastite nuklearke ili sudjelovanje u izgradnji NEK2 su bolja rješenja od malih modularnih reaktora

U intervjuu za portal N1, Šimić, između ostaloga, ističe kako bi gradnja više manjih SMR-ova u srednjeročnom razdoblju moglo biti dobro rješenje, ali da bi, s obzirom na stupanj naše tehnološke zrelosti, velika nuklearka ili sudjelovanje u izgradnji NEK2 bila trenutno bolja rješenja. Smatra i da su najbolji izvori električne energije za podatkovne centre nuklearne i fosilne elektrane jer proizvode energiju prema potrebi, a plinsku elektranu je moguće izgraditi u razdoblju dok se sam data centar gradi.