Kaos u Saboru, pljušte uvrede: Reiner podigao ton zbog govora Ivane Marković, ali nije samo njega razljutila

"Možda bih i ja bila frustrirana kao kolegica Benčić da sam 12 godina u oporbi i da je izgledno da će se taj ciklus i dalje nastaviti. Vjerojatno bi me frustrirali uspjesi HDZ-ove vlade koju predvodi najdugovječniji premijer Andrej Plenković. A možda bi me najviše frustrirala činjenica da je za sve dobro što je učinjeno u Zagrebu zaslužna upravo ta Vlada. To boli vas iz 'muzemo'", kazala je Blažanović nabrajajući i afere povezane sa zagrebačkom gradskom vlasti.