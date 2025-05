Plenković preuzeo zasluge za Zagreb: Vlada je iza svega što se obnovilo i napravilo

Podijeli :

Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije nakon održanog Predsjedništva njegove Hrvatske demokratske zajednice (HDZ).

Nakon što se pohvalio rastom BDP-a, sve boljim gospodarstvom i sve nižom, inflacijom, okrenuo se lokalnim izborima i aktualnostima.

“Nijedna vlada nije napravila toliko za ravnopravni regionalni razvoj Hrvatske kao ova”, pohvalio se premijer i najavio još veće ovlasti na lokalnoj razini.

Naglasio je i da ljudi “očito daju povjerenje onima koji rade”.

“Potenciranje drame koje smo vidjeli lani kod parlamentarnih izbora nije upalilo. To ne može proći i to nije realno. Nije da se mi hvalimo nego je to tako. Da nije, bili bi rezultati drugačiji”, smatra Plenković.

Što se tiče Zagreba, uvjeren je da se u njemu loše radi.

“Imamo svog kandidata Mislava Hermana i čvrsto stojimo iza njega. Smatramo da se Zagrebom loše upravlja. Sve što se obnovilo i napravilo u Zagrebu – vlada. Prometna infrastruktura – vlada. Sve dolazi od vlade. Kvalitetno upravljanje javnim financijama i veći prihodi grada dolaze od toga što je država konsolidirana. Prije devet godina smo zatekli Hrvatsku u prekomjernom proračunskom manjku, u loše investicijskom ratingu… Zbog toga je rastao i Zagreb. Što su oni donijeli za obnovu Zagreba? Sve je to zahvaljujući nama i našoj aktivnosti. Ne ispada da sve radimo mi, svatko nešto radi, ali ako se pogleda što smo napravili za regionalni razvoj… To se vidi. Kao u Slavoniji.”

