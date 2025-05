Plenković o snimci sa sastanka DP-a: “Nije to tema za opterećivati se, ima važnijih stvari”

Podijeli :

Predsjednik Vlade Andrej Plenković s ministrima je posjetio Sisak u kojemu je izgrađeno šest stambenih zgrada. Plenković je najavio da će do kraja godine biti izgrađeno još pet zgrada u Sisku, ali i drugim mjestima u Sisačko-moslavačkoj županiji.

Kaže da su stanari iznimno zadovoljni smještajem.

Na pitanje o porezu na nekretnine, Plenković kaže: “Mislim da idemo u dobrom smjeru. Transformirali smo porez na kuće za odmor u porez na nekretnine, cilj svega toga je u konačnici urediti što više da ljudi postupaju sukladno zakonu i da imamo proces da najmodavci idu za tim da imamo dugoročni, a ne kratkoročni najam”, kaže predsjednik Vlade dodajući da se i tako želi mladima stanovanje učiniti priuštivim. “Napravili smo korak u dobrom smjeru”, kaže.

Pavliček podsjetio Penavu na sudbinu Željka Sabe: Toga mora biti svjestan

Govoreći o Zakonu o obrani, kaže da će bitiodržana sjednica Vijeća za obranu na kojoj će se govoriti o strategiji obrane. Spomeno je i 2-mjesečnu vojnu obuku te dodao da će onima koji će proći obuku biti ponuđen niz beneficija.

Što se tiče izbora veleposlanika, kaže da trenutno postoji poziv profesionalnim diplomatima da iskažu interes za mjesta koja će se osloboditi. “Kad taj proces dođe u neku ozbiljniju fazu, obavit ćemo konzultacije s predsjednikom”, kaže.

Danas ističe rok za prijavu kandidata za predsjednika Vrhovnog suda. Plenković kaže kako predsjednik Republike ne može predložiti kandidata koji se nije javio na natječaj.

Na pitanje o snimci koja je dospsjela u javnost sa sastanka DP-a, Plenković kaže kako imaju dogovor da ne komentiraju takve stvari te da je dogovoreno da DP ima kandidata za gradonačelnika Vukovara, a HDZ za zamjenika… “O tome smo postigli nas dvojica vrlo jasan dogovor”, kaže

“Nije to tema za opterećivati se, ima važnijih stvari”, dodaje.

“Očito je bilo dovoljno osnovanih sumnji. Treba nas smetati to pozivanje oporbe na tajming. Ako se dogodi da je to netko iz oporbe, oknkretno iz vlasti Grada Zagreba, onda je to priča o tajmingu… Ta priča je toliko iritantna da ih treba razotkrivati. Savjetujem da pokrenu još jednu pametnu inicijativu da se smjesta smijeni glavni državni odvjetnik, a za ovo drugio nek se obrate starom HDZ-ovcu Anti Nobilu”, kaže na pitanja o uhićenjima u Zagrebu.

