"Meni je nedjelja dan za djecu, bila je prva nedjelja dočašća, spremamo se u Rim, pa nisam gledao sve. Vidio sam danas parole i moja poruka je jednostavna, treba gledati tko iza čega stoji i što zagovara. Tko to podržava, sretno mu bilo. Mi ne dijelimo to, veliki dio tih poruka osuđujemo."