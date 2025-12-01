PREMIJER SE OGLASIO
Plenković o prosvjedu protiv fašizma: HDZ je zadnja brana normalnoj Hrvatskoj
Premijer Andrej Plenković je nakon Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) stao pred predstavnike medija i javnosti ponudio posljednje informacije na glavne društveno političke teme u zemlji.
Nakon što se pohvalio da je Hrvatska ispunila sve kriterije i dobiva više od milijardu eura iz Europe, okrenuo se prosvjedu protiv fašizma.
"Pratili smo prosvjed, koji je, kao što smo vidjeli, iako nazvan da je protiv fašizma, rekao bih da je to fabricirana teza. Ljevica je dobila svoju manifestaciju ideoloških podjela, a građani su mogli vidjeti i koje parole su se tamo našle. U tom smislu, pozicija HDZ-a je jedina istinska, prava i zrela - da smo zadnja brana normalnoj Hrvatskoj", izjavio je premijer pa nastavio:
"Mudri, zreli i pametni građani vide tko iza čega stoji. Iz aviona se vidi da žele destabilizirati vlast, ali to neće uspjeti. Mi ćemo treći mandat odraditi do kraja, bez obzira na sve izazove i krize. Borit ćemo se za ono što je građanima bitno, a to su ekonomski rat i bolji životni standard."
"Možemo nije nevina stranka"
Okupilo se na tisuće građana, koje se i napadalo, zbog čega je uhićeni 11 osoba.
"Meni je nedjelja dan za djecu, bila je prva nedjelja dočašća, spremamo se u Rim, pa nisam gledao sve. Vidio sam danas parole i moja poruka je jednostavna, treba gledati tko iza čega stoji i što zagovara. Tko to podržava, sretno mu bilo. Mi ne dijelimo to, veliki dio tih poruka osuđujemo."
Komentirao je i aferu Hipodrom, odnosno način na koji je Možemo reagirao.
"Prvo bih ih pozvao neka osude poruke s jučerašnjih marševa, koje nemaju veze s temeljima Ustava. Koliko čujem, neki od njih su šetali u povorkama. Što se tiče optužnica u aferi Hipodrom, htio bih to usporediti s ovim što se veže za Mikulića. Iznosi su ovdje podosta veći. Možemo kao strana koja najčešće skače na sve te teme očito ima veliki broj aktera koji pokazuju da Možemo nije nikakva nevina stranka. Imaju ljude koji su skloni korupcijskim aferama. Čistunstvo ne postoji, samo politička bitka."
