USKOK reagirao zbog Šimunićeve izjave

Šimunić je danas za N1 rekao: "Nisu me nikada ni mogli zaustaviti da govorim i mislim da je to problem - da govorim i da javno propitkujem gdje se troši javni novac. Možda se želi poslati poruka da nije baš zgodno propitktivati gdje se troši javni novac već godinama, aludiram na sportske saveze. Od kada su se otkrile nepravilnosti u trošenju javnog novca je krenula cijela priča pa smo došli i do ovoga... Danas mi je pokupljena sva informatička oprema na kojoj su bile kompromitirajuće informacije o sportskim savezima. S nekim savezima smo i na Viskom upravnom sudu. Idem do kraja i mirno ću spavati, svakog građanina mogu pogledati u oči."