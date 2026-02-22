Anušić ide u Izrael: Sprema li se vojna suradnja?

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić boravit će od danas do 25. veljače 2026. u službenom posjetu Državi Izrael, priopćilo je Ministarstvo obrane.
Tijekom posjeta Anušićće se sutra u Tel Avivu sastati s ministrom obrane Izraela Israelom Katzom. Sastanak će se održati u izraelskom Ministarstvu obrane.
Ide i u Yad Vashem
U sklopu posjeta predviđeni su i sastanci s predstavnicima izraelske obrambene industrije te s predstavnicima Uprave za međunarodnu vojno-tehničku suradnju (SIBAT), objavio je MORH:
Anušić će tijekom boravka u Izraelu obići i Memorijalni centar Yad Vashem u Jeruzalemu, koji je posvećen žrtvama Holokausta, stoji u priopćenju.
Thank you to SIBAT and the @Israel_MOD for and supporting the operational showcase.— ParaZero Technologies (Nasdaq: PRZO) (@ParaZero_Tech) February 12, 2026
Capability speaks for itself.
DefendAir - Non-Explosive CUAS>> https://t.co/vu8KV6VHsL$PRZO #CUAS #Defense #AntiDrone #DefenseTech pic.twitter.com/Afb7VItafM
Vojna suradnja s Izraelom?
Podsjetimo da je predsjednik i vrhovni zapovjednik RH Zoran Milanović u svibnju izdao zapovijed Glavnom stožeru Oružanih snaga da prekinu svaku vojnu suradnju s Izraelom, potvrđeno je u Uredu predsjednika.
Osim toga, Predsjednik poziva Vladu da prekine trgovinu naoružanjem i vojnom opremom s tom zemljom. S tom zapovijedi predsjednik je na sjednici Vijeća za obranu 23. svibnja upoznao i premijera Andreja Plenkovića.
U Ministarstvu obrane službeno je kazano:
"Trenutačno izravno od Izraela ne nabavljamo naoružanje za Oružane snage."
Potvrđeno je tada za Jutarnji list, da Ministarstvo obrane originalno izraelske protuoklopne rakete Spike nabavlja od njemačke tvrtke Eurospike, koja ih proizvodi po licenci.
"Kada je riječ o izraelskom naoružanju i tehnici, Oružane snage RH posjeduju bespilotne letjelice Orbiter, kao i manji broj daljinski upravljanih oružanih stanica na Patrijama. Hrvatska nema vojnu suradnju niti je imala, a niti je planirala imati vojnu suradnju s Izraelom."
Anušić o koncertu na Hipodromu: Kad je Thompson rekao "Za dom", odgovorio sam sa "spremni"
Također, kako podsjeća Index, Anušić je bio na koncertu Marka Perkovića Thompsona, krajnje desnog pjevača poznatog po pjesmi "Bojna Čavoglave" koja započinje ustaškim pozdravom "Za dom spremni". Svojevremeno je izvodio i pjesmu "Jasenovac i Gradiška Stara", koja slavi ustaške zločince Juru Francetića i poglavnika Antu Pavelića.
Anušić je u intervjuu nakon koncerta rekao da mu odgovor "Spremni" za Thompsonov uzvik "Za dom" na koncertu nije sporan.
Na pitanje je li odgovorio "spremni" na koncertu, rekao je: "Pa jesam, naravno, i to kao i pola milijuna ljudi koji su rekli da su spremni. Zato što ja kao hrvatski branitelj znam koliko mi je značilo to bodrenje i ta pjesma."
Za Anušića ZDS "nema veze s ustaštvom niti NDH"
"Kada govorimo o toj pjesmi – nešto što je nastalo u jednom od najtežih trenutaka hrvatske domovine, u krvi i boli. I kada smo učinili nemoguće, što se od nas nitko nije nadao – ta je pjesma nastala. Ona je simbol nečeg sasvim drugog. Nitko nema veze niti s ustaštvom niti s NDH", rekao je Anušić u istom intervjuu.
Podsjetimo, "Za dom spremni" bio je službeni pozdrav zločinačke Nezavisne države Hrvatske, pod kojim su počinjeni nezamislivi zločini protiv civilnog stanovništva - kako Srba, Židova i Roma, tako i Hrvata antifašista.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare